V delovni nesreči pri Škofji Loki umrl moški

V torek popoldan so škofjeloški policisti obravnavali nesrečo pri delu. Kot so sporočili s PU Kranj, se je nesreča zgodila pri delu z delovnim strojem, ki ga je upravljal moški. Nesreča se je zgodila pri razkladanju materiala z viličarjem z višjega regala. Moški je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče. Kot so še sporočili policisti, kriminalisti o nesreči še zbirajo obvestila.