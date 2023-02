V delovni nesreči umrl 46-letni moški

Nekaj pred 9. uro dopoldne so bili celjski policisti obveščeni o delovni nesreči v Rogaški Slatini. Policisti in kriminalisti so na kraju ugotovili, da se je pri delu na gradbišču pri razglednem stolpu smrtno ponesrečil 46-letni moški, državljan Bosne in Hercegovine.