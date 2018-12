V delovni nesreči pri naselju Knežja Lipa je popoldne umrl delavec, na katerega se je podrlo drevo. Kot so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, je pred prihodom reševalcev NMP Kočevje ponesrečenca izpod drevesa potegnil sodelavec. Oseba je umrla na kraju dogodka. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.