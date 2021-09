Danes ob 14.25 je v Rucmancih v občini Sveti Tomaž moškega pri delu s traktorjem stroj stisnil ob drevo. Gasilci PGD Ormož in Trnovci so pri reševanju pomagali reševalni ekipi NMP Ormož, a je moški kljub temu umrl na kraju nesreče, so zapisali na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje.