V dobri uri na Gorenjskem kar tri nesreče z udeležbo kolesarjev

Gorenjski policisti obravnavajo tri prometne nesreče z udeležbo kolesarjev. Ob 8.10 sta na območju Most trčila voznik in kolesarka. Okoliščine kažejo na hujše poškodbe kolesarke. Ob 9.20 se je nesreča z udeležbo kolesarja zgodila v Svetem Duhu na škofjeloškem območju, ob 9.30 pa še na Jeprci. Vse nesreče policisti še obravnavajo. "Pozivamo k upoštevanju prometnih pravil in previdni souporabi prometnih površin. Vozite varno," je pozval tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Bojan Kos.