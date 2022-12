V Domžalah močna eksplozija, ki je huje poškodovala osebo

FOTO: Center za zaščito in reševanje Domžale

Iz PU Ljubljana so sporočili, da so bili nekaj po 9. uri obveščeni o eksploziji v pomožnem objektu stanovanjske hiše v Domžalah, pri čemer je bila huje poškodovana ena oseba. Po doslej znanih podatkih se je 86-letni stanovalec nahajal v garaži objekta, kjer je bila tudi plinska jeklenka, po prvih podatkih pa njegovo življenje ni ogroženo.

Ta je iz doslej še neznanega razloga eksplodirala in pri tem poškodovala pomožni objekt, delno tudi stanovanjsko hišo in tri osebna vozila.

Policisti so opravili ogled kraja in zbirajo obvestila za ugotovitev vseh okoliščin dogodka. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so nam še pojasnili na PU Ljubljana.