V Dravi našli neznano moško truplo

V ponedeljek je Operativno komunikacijski center Policijske uprave Maribor prejel obvestilo, da so med rednim vzdrževanjem na Hidroelektrarni Zlatoličje iz kanala reke Drave izvlekli truplo neznanega moškega.

Moški je star okoli 40 let, visok 180 centimetrov in je srednje postave. Ima temno rjave kratko pristrižene lase, rjave oči, rahlo poraščeno brado in brke. Oblečen je bil v majico s kratkimi rokavi modro-zelene barve z napisom 'AD Štajerska' in v kratke hlače črne barve. Obute je imel črne nogavice in črne športne copate z belimi vzorci z napisom 'Kipsta'.

Kriminalisti so opravili ogled kraja najdbe trupla. Opravljena je bila tudi obdukcija pokojnega. Kriminalistična preiskava do zdaj ni pokazala suma, da bi moški umrl zaradi tuje krivde. Kdo je pokojni moški, Policiji še ni uspelo ugotoviti.