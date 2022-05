V Dravi se je utopil 18-letnik

V nedeljo popoldan so policiste obvestili, da se je med skakanjem v reko Dravo v Rušah utopil mlajši moški. Policisti so ugotovili, da se je skupina mladih družila na pomolu, s katerega so skakali v Dravo. Med njimi je bil tudi 18-letnik, sicer tuj državljan, ki je skočil v reko, po skoku pa ni priplaval na površje.

S PU Maribor so sporočili, da je 18-letnika poskušalo najti več oseb, a pri tem niso bili uspešni. Na kraj so prispeli gasilci GB Maribor s potapljačema, ki sta pri iskanju v reki našla mlajšo osebo, ki ni kazala znakov življenja. Na kraju so bili tudi že reševalci, ki so takoj začeli z oživljanjem, vendar neuspešno.

"Na kraju je bila potrjena smrt pokojnega in odrejena sanitarna obdukcija. Glede na vse ugotovljene okoliščine tragičnega dogodka so policisti PP Ruše tujo krivdo izključili in bodo v zvezi z dogodkom s pisnim poročilom obvestili pristojno tožilstvo," so še sporočili s PU Maribor.