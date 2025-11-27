Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

V drevo trčila z 0,74 mg/l alkohola v krvi, odbilo jo je na cesto

Divača, 27. 11. 2025 08.41 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
0

43-letna voznica je med Lipico in Divačo trčila v obcestno drevo. Test alkoholiziranosti je pokazal 0,74 mg/l alkohola, zaradi česar so ji policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Izdali so ji tudi plačilni nalog.

Nekaj po 1. uri zjutraj je pri Lokvi prišlo do prometne nesreče, v kateri je 43-letna voznica na poti iz Lipice proti Divači v blagem levem ovinku zapeljala desno izven vozišča, kjer je bočno trčila v obcestno drevo. 

"Po trčenju je vozilo odbilo in zavrtelo nazaj na vozišče, tako da se je ustavilo na nasprotnem smernem vozišču. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,74 mg/l alkohola, zaradi česar so ji policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje," so sporočili s Policije.

Policija
Policija FOTO: Miro Majcen

Zaradi povzročitve prometne nesreče so ji izdali tudi plačilni nalog, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa bo zoper njo podan obdolžilni predlog.

prometna nesreča divača lipica lokva
Naslednji članek

Ob gorečem vozilu našli Slovenca, ki naj bi bil vpleten v izginotje Avstrijke

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363