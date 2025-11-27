V drevo trčila z 0,74 mg/l alkohola v krvi, odbilo jo je na cesto

Nekaj po 1. uri zjutraj je pri Lokvi prišlo do prometne nesreče, v kateri je 43-letna voznica na poti iz Lipice proti Divači v blagem levem ovinku zapeljala desno izven vozišča, kjer je bočno trčila v obcestno drevo.

"Po trčenju je vozilo odbilo in zavrtelo nazaj na vozišče, tako da se je ustavilo na nasprotnem smernem vozišču. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je pokazal rezultat 0,74 mg/l alkohola, zaradi česar so ji policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje," so sporočili s Policije.