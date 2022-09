V Duisburgu strmoglavilo manjše letalo, dve osebi umrli

Nemški mediji poročajo, da sta v nesreči umrli dve osebi, ki sta bili v letalu in ki ga nista uspeli pravočasno zapustiti. Po padcu je letalo zagorelo, kar je razvidno tudi iz objav na družbenih omrežjih.

V nemškem Duisburgu se je malo pred 15. uro zgodila letalska nesreča, ko je iz za zdaj še neznanega razloga manjše letalo strmoglavilo na parkirišče cirkusa in nedaleč od avtoceste A59.

Po poročanju WDR je strmoglavilo ultralahko letalo, požar pa naj bi zajel tudi najmanj osem avtomobilov na parkirišču.

Ena od prič je za isti medij dejala, da je videla, kako je letalo na nebu zavilo in nenadoma upočasnilo. "Moj oče je rekel, da upa, da ne bo padel dol. In v tistem trenutku je naredil zelo strm ovinek navzdol in udaril ob tla," je neimenovana priča opisala dogajanje pred nesrečo.

Za las so se izognili še večji katastrofi

"Delam že 31 let, a česa takšnega še nisem doživel. Bila je sreča v nesreči, če bi letalo strmoglavilo 100 metrov stran, bi prišlo do nepredstavljive katastrofe," je za nemški Bild dejal Michael Görtzen, tiskovni predstavnik gasilske brigade iz Duisburga.

Ob 15. uri se je namreč začela predstava v cirkuškem prostoru, ki je v neposredni bližini kraja strmoglavljenja. V šotoru pa je bilo okoli 900 gledalcev, ki so v času nesreče ostali v njem. Predstave namreč niso odpovedali, zato, da se ne bi vsi obiskovalci zgrnili na parkirišče.

"Zanje ni bilo nobene nevarnosti, saj je bil požar hitro pogašen," je poudaril. O nesreči so jih obvestili šele po koncu predstave in jim nudili tudi psihološko podporo ter jih po skupinah pospremili do parkirišča.