V dveh dneh na območju Celja kar štirje primeri spletnih goljufij

V prvem primeru je neznana oseba poklicala občana in mu zatrjevala, da ima na računu 8.000 evrov v kriptovalutah. Obljubila mu je, da mu bo nakazala denar, če ji omogoči dostop do bančnih podatkov. Občan je temu nasedel, storilka pa je nato z njegovega računa dvignila več kot 1.000 evrov.

V drugem primeru je občan storilcu omogočil dostop do spletne banke. Ker na svojem računu ni imel sredstev, je bil pooblaščen na partnerkin račun, storilec pa si je prek pridobljenega dostopa uredil predplačniško kartico in s partnerkinega računa prenesel približno 2.500 evrov.

V tretjem primeru sta neznanca občana prepričala, da ima na računu s kriptovalutami okoli 10.000 evrov. Da bi do denarja dostopal, sta od njega pridobila bančne podatke. Ker na računu ni imel sredstev, sta v njegovem imenu zaprosila za hitri kredit v višini 2.000 evrov, ki ga je banka odobrila. Denar sta si nato takoj prenakazala in občana oškodovala.