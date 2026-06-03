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Črna kronika

V dveh dneh na območju Celja kar štirje primeri spletnih goljufij

Celje, 03. 06. 2026 17.39 pred 22 dnevi 2 min branja 6

Avtor:
L.M.
Spletna prevara

S PU Celje sporočajo, da so spletne prevare na območju Celja vse pogostejše, storilci pa pri svojih metodah vse bolj iznajdljivi. Policisti so v dveh dneh obravnavali štiri nove primere spletnih prevar.

V prvem primeru je neznana oseba poklicala občana in mu zatrjevala, da ima na računu 8.000 evrov v kriptovalutah. Obljubila mu je, da mu bo nakazala denar, če ji omogoči dostop do bančnih podatkov. Občan je temu nasedel, storilka pa je nato z njegovega računa dvignila več kot 1.000 evrov.

V drugem primeru je občan storilcu omogočil dostop do spletne banke. Ker na svojem računu ni imel sredstev, je bil pooblaščen na partnerkin račun, storilec pa si je prek pridobljenega dostopa uredil predplačniško kartico in s partnerkinega računa prenesel približno 2.500 evrov.

V tretjem primeru sta neznanca občana prepričala, da ima na računu s kriptovalutami okoli 10.000 evrov. Da bi do denarja dostopal, sta od njega pridobila bančne podatke. Ker na računu ni imel sredstev, sta v njegovem imenu zaprosila za hitri kredit v višini 2.000 evrov, ki ga je banka odobrila. Denar sta si nato takoj prenakazala in občana oškodovala.

Spletna goljufija
Spletna goljufija
FOTO: Shutterstock

V četrtem primeru je neznani storilec občana prepričal, da si je na telefon namestil aplikacijo, saj naj bi v nagradni igri zadel 8.000 evrov. V nadaljevanju so mu na njegov račun nakazali višji znesek, od katerega si je odštel dobitek, ki naj bi ga zadel, preostanek nakazanega denarja pa vrnil na drug račun. Z lažnim prikazovanjem so ga nato pretentali, da je v svojo škodo opravil še več nakazil na druge račune in ga oškodovali za 60.000 evrov.

Policija ob tem znova opozarja občane, naj ne nasedajo telefonskim klicem neznancev, naj ne posredujejo svojih osebnih ali bančnih podatkov ter naj nikomur ne razkrivajo PIN-številk, gesel za spletno banko ali drugih občutljivih informacij.

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KOMENTARJI6

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oježeš
07. 06. 2026 21.56
Zaman vsa obvestila in opozorila. Denar premami ljudi, da delajo neumnosti kar po tekočem traku. Da ti bo neznanec nakazal denar, je samo nesprejemljiva utopija, ki ni nikoli resnična.
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0 0
galeon
04. 06. 2026 10.38
Štajerska je raj za take. Tam je največ kandidatov.
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+1
1 0
oježeš
07. 06. 2026 21.57
In to, precej bogatih.
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0 0
alien number 9
04. 06. 2026 09.50
vsak dan nas opozarjajo pa folk še kr naseda.......prav jim je
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+2
2 0
periot22
03. 06. 2026 21.33
Za neumne ni denar!
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+2
2 0
mackon08
03. 06. 2026 20.23
Ta pa zmaga zadel je v nagradni igri pri kateri sploh ni sodeloval. Halooooooooooo? Še več bi mu morali vzeti.
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+2
2 0
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