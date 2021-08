V dveh hišnih preiskavah zasegli prepovedano drogo

Na podlagi odredb sodišča so policisti in kriminalisti PU Murska Sobota minuli torek opravili hišno preiskavo pri 45-letnem občanu iz območja Murske Sobote, v sredo pa še pri 32-letniku iz Ljutomera.

V Murski Soboti so našli in zasegli 17 rastlin zelene barve v višini od 40 do 170 centimetrov ter posušene rastlinske delce, shranjene v kozarcih. Na območju Ljutomera pa so odkrili okoli 600 gramov posušenih delcev rastline zelene barve, neznane tablete z logotipi, manjšo količino neznanega belega prahu, teleskopsko palico in dva PVC bokserja z električnimi vodniki - paralizatorjem.

Zoper osumljenca bo podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Za omenjeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od enega do 10 let. Zoper 32-letnika bo podan ustrezen ukrep tudi po Zakonu o orožju.