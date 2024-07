V dveh letih slovenski proračun oškodovali za več kot 480.000 evrov

Predkazenski postopek so kriminalisti sprožili na podlagi dveh kazenskih ovadb s strani Fursa in ga nadaljevali s pridobivanjem dodatnih dokazov. Ugotovili so, da sta 50-letni direktor koprske družbe, sicer slovenski državljan, in 58-letni trgovski zastopnik, italijanski državljan, (ta ni imel nobene formalne funkcije v družbi, ampak jo je obvladoval iz ozadja) s tremi direktorji celjskih družb (vsi trije so italijanski državljani), ki so bili njuni pomočniki, med letoma 2018 in 2020 sklenila več lažnih poslov z namenom izvedbe sistemske utaje DDV v Sloveniji, in sicer v t.i. davčnem vrtiljaku.

V okviru teh poslov so vse tri celjske družbe koprski družbi izdale več lažnih računov za neobstoječe dobave blaga in storitev, v katerih so obračunale DDV, ki ga niso plačale v davčno blagajno. Koprska družba je prejete lažne račune vključila v svoje davčne obračune in uveljavljala vračilo DDV, ki ga je dobila povrnjenega od Fursa. Gre za več kot 480.000 evrov. Nato je te lažne račune zaračunala dalje dvema "slamnatima" družbama iz Italije in pri Fursu uveljavljala oprostitev plačila DDV s tem, ko je lažno prikazala dobave v drugo državo članico EU, Italijo.