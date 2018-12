V dveh ločenih nesrečah zbila pešce na prehodu za pešce

Iz Policijske uprave Ljubljana so sporočili, da so v zadnjih 48 urah obravnavali prometni nesreči na Kranjčevi ulici v Ljubljani in v Smledniku. V obeh nesrečah sta bila udeležena pešca, ki sta utrpela lahke telesne poškodbe. Nesreči sta se zgodili na označenih prehodih za pešce.

Voznike so zato pozvali, naj vozijo previdno in spoštujejo pravilo prednosti pešcev. "Spremenljive vremenske razmere (hiter začetek noči, megla, sneg ...) dodatno vplivajo na vidnost pešcev, zaradi tega mora biti pozornost voznikov še večja," poudarjajo. Ob tem so opozorili tudi pešce, naj bodo previdni pri hoji po prometnih površinah in naj bodo ustrezno označeni, saj so v takšnih vremenskih razmerah slabše vidni.

Pijan voznik trčil v vozilo, ki je v križišču stalo pri rdeči luči

V Ljubljani pa sta se zgodili tudi prometni nesreči, ki jima je botroval alkohol. Na avtocesti pri izvozu za Rudnik je voznik osebnega avtomobila zapeljal v obcestni jarek in se prevrnil. Policija je ugotovila, da je voznik vozil z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola, saj so mu izmerili kar 0,66 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Voznika so pridržali, na sodišče pa bodo poslali obdolžilni predlog.

Na Zaloški cesti pa se je zgodila prometna nesreča. Tudi tukaj sta bila vzrok neprilagojena hitrost in alkohol. Povzročil jo je voznik osebnega avtomobila, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo, pri čemer je trčil v vozilo pred seboj, ki je stalo v križišču, saj je bila na semaforju rdeča luč. Voznik v katerega je trčil povzročitelj je utrpel lahke telesne poškodbe. Policisti so ugotovili, da je imel povzročitelj 1,00 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Tudi zanj bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče in mu izdali plačilni nalog.