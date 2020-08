V dveh nesrečah na naših cestah ugasnili dve življenji

V soboto so naše ceste vzele dve življenji. Na cesti Vrba - Žirovnica je voznik osebnega avtomobila trčil v železniški nadvoz in na kraju dogodka umrl. V naselju Štanjel v občini Komen pa je motorist izgubil oblast nad vozilom in pričel bočno drseti, nato pa trčil v kamniti zid. Tudi on je umrl na kraju.

Policisti so včeraj obravnavali dve prometni nesreči, v katerih sta dve osebi umrli, so sporočili v jutranji kroniki. Prva nesreča se je zgodila okoli 18. ure na cesti Vrba - Žirovnica pri podvozu. Kot so sporočili s PU Kranj, je voznik osebnega avtomobila med vožnjo iz smeri Žirovnice proti Vrbi trčil v železniški nadvoz in na kraju dogodka umrl. Voznik, gre za slovenskega državljana, je bil v nesreči udeležen sam. Pri Štanjelu umrl motorist Še ena nesreča s smrtnim izidom pa se je zgodila ob 22.55 v naselju Štanjel v občini Komen. 30-letni voznik neregistriranega motornega kolesa je vozil skozi naselje. Izgubil je oblast nad vozilom in pričel bočno drseti, nato pa je trčil v kamniti zid. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl, so sporočili policisti. Med vožnjo ni uporabljal čelade.