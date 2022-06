Policisti razbili kriminalni združbi, zasegli 84 kilogramov kokaina

Koprski policisti so v preteklih mesecih na območju slovenske Istre razdrli dve organizirani kriminalni združbi, ki sta se ukvarjali s proizvodnjo in preprodajo prepovedanih drog. Ena izmed njiju je bila članica večje mednarodne organizacije. Slovenski policisti so sodelovali z našimi zahodnimi sosedi, pri tem pa kriminalnima združbama med drugim skupaj zasegli več kot 84 kilogramov kokaina, več kot 9 kilogramov konoplje, pa tudi več vrst drugih drog in več milijonov evrov.

Rezultate preiskav so koprski policisti predstavili na novinarski konferenci. Ob tem sta pomočnik direktorja v Upravi kriminalistične policije na Generalni PU mag. Matjaž Jerkič in vodja sektorja kriminalistične policije na PU Koper Primož Ogrinc poudarila, da preiskovanje kriminalnih združb postaja vse bolj zahtevno, saj te za dosego svojih ciljev pogosto posegajo po nasilju, v zadnjem času pa uvajajo tudi nove pristope delovanja. Večina kriminalnih združb je v navzkrižju z zakonom ravno zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

icon-expand Pomočnik direktorja v Upravi kriminalistične policije na Generalni PU mag. Matjaž Jerkič in vodja sektorja kriminalistične policije na PU Koper Primož Ogrinc FOTO: PU Koper

Mednarodna združba je drogo tihotapila s pomočjo vozil, registriranih v Sloveniji Prva izmed družb, ki so jo policisti pred zapahe privedli v začetku letošnjega aprila, je delovala mednarodno. V Evropi jo je vodil 31-letni albanski državljan, združba pa je bila del ene najpomembnejših tihotapskih verig kokaina iz Južne Amerike v evropske države. Mednarodna združba je drogo tihotapila s pomočjo predelanih osebnih vozil, ki so jih zagotavljali člani slovenske kriminalne združbe. Vozila so bila v naši državi tudi registrirana, predelovali pa so jih na Nizozemskem, kjer so v vozilo skrili prostor, kamor so tihotapci pospravili drogo in jo tako varno prenesli čez mejo. Vodja mednarodne kriminalne združbe, že omenjeni 31-letni albanski državljan, je bil na začetku letošnjega leta v času kriminalistične preiskave umorjen v Južni Ameriki. V Sloveniji je družbo vodil 39-letni albanski državljan, ki je v času preiskave prav zaradi tihotapljenja drog prestajal zaporno kazen. V njegovem imenu je zato za logistično podporo in nabavo vozil s slovensko registracijo skrbela njegova 36-letna partnerka z območja Izole. Del prepovedane droge je kriminalna združba dostavljala tudi v Slovenijo, pri čemer je imela ključno vlogo prav Izolčanka.

icon-expand Drogo je organizacija skrivala v predelanih avtomobilih, ki so bili registrirani v Sloveniji. FOTO: PU Koper

V času preiskave so italijanski preiskovalci zasegli več kot 80 kilogramov kokaina in sedem kilogramov konoplje v skupni vrednosti 4,5 milijona evrov. V naši zahodni državi so prijeli 11 oseb, med njimi so bili državljani Italije, Albanije in Poljske. Slovenski policisti so med preiskavo za skupno 179 ugotovljenih kaznivih dejanj na področju neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami osumili 21 ljudi, prijeli so jih sedem, eden izmed njih pa, kot že rečeno, prestaja zaporno kazen. Osumljenci so stari med 31 in 46 let, nekatere izmed njih pa so v preteklosti že obravnavali zaradi preprodaje in posedovanja drog. V zaključni akciji je skupno sodelovalo 60 policistov in kriminalistov z različnih policijskih uprav in Generalne policijske uprave.

Policisti so organizaciji skupno zasegli 2,3 kilograma kokaina, 20 gramov heroina, 1,1 kilograma konoplje in hašiša, avtomatsko puško M 70, 128 nabojev kalibra 7,62 mm, 30.000 evrov gotovine in več naprav za komuniciranje. Preiskave še niso zaključili, trenutno preiskujejo predvsem izvor prodajanih prepovedanih drog ter finančnih sredstev. Pri njej zaradi velikosti in razvejanosti organizacije sodelujejo z italijanskimi tožilci ter tožilci z Urada za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust). Med preiskovanjem prve našli še drugo kriminalno združbo Med preiskavo mednarodne organizirane združbe so koprski policisti zasledili še eno združbo, ki se prav tako ukvarja s preprodajo in proizvajanjem prepovedanih drog, a ta deluje le na območju Slovenije in Italije. S prej omenjeno kriminalno skupino naj bi občasno sodelovali. Pri preiskovanju te združbe so policisti osumili 11 posameznikov, ki naj bi skupno storili 96 kaznivih dejanj glede proizvajanja in preprodaje prepovedanih drog, dodatno pa prejeli še tri posameznike zaradi izsiljevanja. Kriminalno raziskavo so zaključili pred nekaj dnevi, 21. junija, ko so slovenski policisti prejeli štiri osumljence, in sicer 35-letnega, 39-letnega, 38-letnega in 21-letnega slovenskega državljana iz slovenske Istre. Trije so trenutno v hišnem priporu, eden izmed njih pa prestaja sodni pripor.

