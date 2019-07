V dveh vagonih s hladilniki našli 25 tujcev

Policisti policijske postaje mejne policije Dobova so v petek izvajali mejno kontrolo in pregled tovornega vlaka, ki je v Slovenijo prispel iz Srbije. V dveh vagonih, v katerih so bili naloženi hladilniki, so našli 25 tujcev, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli. 21 državljanov Irana in štiri državljane Pakistana so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.