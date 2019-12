V Ekolu so zagorele odpadne krpe in tekstil, v vodi in ozračju ni nevarnih snovi

Po včerajšnjem požaru, ki je izbruhnil v industrijski coni Laze pri Stražišču pri Kranju , je ekološko mobilni laboratorij ELME na kraju izvedel meritve prisotnosti nevarnih snovi. Te so pokazale, da so gorele odpadne krpe, tekstil in zračni filtri.

V požaru niso gorele nevarne snovi, ker so bile skladiščene drugje in požar tega skladišča ni zajel. Prve meritve so tako pokazale, da v ozračju in vodi ni nevarnih snovi, sporočajo s Uprave RS za zaščito in reševanje.

Zagorelo je pod nadstreškom

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje se je v podjetju Ekol ob 18.29 sprožil avtomatski javljalnik požara v objektu. Zagorelo je pod nastreškom, kjer je bilo nameščenih več zabojnikov, plastični zbiralniki in tovorno vozilo. Nadstrešek je pogorel. Aktivirali so kranjske poklicne gasilce ter prostovoljne gasilce iz Stražišča, Bitenj, Brega ob Savi, Britofa, Mavčič, Kokrice, Kranja Primskovo in Jošta, ki so požar pogasili in preprečili širjenje požara.

V bližnjem potoku Trenča so namestili lovilne pregrade in pivnike za preprečitev onesnaženja, razkopali pogorišče in poiskali posamezna žarišča.

Stanovalcem na širšem območju so svetovali, naj imajo do nadaljnjega zaprta okna in naj se ne zadržujejo na prostem. Območje intervencije je zaprto, prav tako cesta. Dostop za stanovalce je omogočen.

Zaradi požara so evakuirali 30 zaposlenih v podjetju Ekol: "Evakuiranih je bilo 30 zaposlenih oziroma celotni kompleks industrijske cone. Kranjski gasilci so v bližnjem potoku Trenča namestili lovilne pregrade in pivnike za preprečitev onesnaženja," je sporočil tiskovni predstavnik kranjskih policistov Bojan Kos. V požaru ni bilo poškodovanih.