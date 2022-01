V eksploziji avtomobila bombe umrl član mafijskega klana Škaljarcev

Ko so prihiteli na kraj nesreče, je avtomobil že gorel, truplo voznika pa je zaradi silne eksplozije vrglo ven in je ležalo poleg avtomobila cetinjskih registrskih oznak. " Požar je bil lokaliziran ob 10.13 uri, v njem pa je ena oseba umrla," so še dodali.

Po poročanju portala Vijesti se je eksplozija zgodila malo pred 10. uro v ulici Partizanski put v naselju Tološi v Podgorici. Gasilci so prijavo o gorečem vozilu prejeli ob 9.57. " Na kraj sta bila napotena dva avtomobila s sedmimi gasilci ," so sporočili iz podgoriške gasilske službe.

V mestu Kotor delujeta dva klana – eden v naselju Škaljari in drugi v naselju Kavač. Sprta klana, ki prihajata iz istega mesta, nadzorujeta dobršen del trgovine s prepovedanimi drogami iz Južne Amerike v Evropo.

Škaljarci in Kavčani so znani po krvavih medsebojnih obračunih, ki potekajo že leta po vsem svetu. Medsebojni umori so se tako zgodili tudi v Nemčiji, Avstriji in Grčiji.