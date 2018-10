V eksploziji avtomobila v Srbiji poškodovana ena oseba

Incident se je zgodil ob 13.30. Na kraj dogodka so prihiteli policisti in reševalci. Srbski mediji so sprva poročali, da je golf 4 v lasti voditeljice televizije Pink Marijane Mićić , za volanom pa je bil njen 63-letni oče Nebojša Mićić , kar pa je Mičićeva zanikala, češ da že sedem let ni lastnica tega avto mobila.

Priče so povedale, da je bil v eksploziji ranjen tudi 15-letni deček, kar pa je policija zanikala. "Nismo dobili nobenega obvestila, prijave ali kakršne koli informacije o tem, da je bil poškodovan otrok," so sporočili. Voznik je po njihovih navedbah utrpel poškodbe roke in bobniča in so ga odpeljali v klinični center.

Po neuradnih informacijah Blica je nekdo pod avtomobil podtaknil bombo in jo sprožil na daljavo. Eksplodiralo je v trenutku, ko je avtomobil peljal po makadamu. Glede na to, da je vozilo popolnoma zgorelo, je prav neverjetno, da jo je voznik odnesel samo z lažjimi poškodbami.