V eksploziji huje poškodovan nekdanji minister

Kot poročajo Slovenske novice, je bil v eksploziji in požaru huje poškodovan nekdanji poslanec Desus in minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v Pahorjevi vladi Henrik Gjerkeš.

Eksplozija se je zgodila okrog 17. uri v garaži ene izmed hiš na območju Grosuplja. Požar, ki se je razvil po eksploziji se je razširil tudi na zunanji del hiše. Na kraju so posredovali gasilci PGD Grosuplje, PGD Ponova vas, PGD Št. Jurij, PGD Šmarje Sap in GB Ljubljana, ki so požar pogasili. "Ob našem prihodu je ogenj uhajal iz delavnice ter se širil na fasado. Pričeli smo z gašenjem požara in prezračevanjem objekta, ki smo ga nato tudi v celoti pregledali s termo kamero. Ponesrečenec z opeklinami je bil že izven objekta, do prihoda reševalcev pa smo mu nudili prvo pomoč," so na družbenem omrežju zapisali grosupeljski gasilci.