V eksploziji na severu Italije trije mrtvi

Gasilce so preteklo noč na prizorišče poklicali zaradi požara. Ko so prispeli do poslopja, je tam eksplodiralo.

Gasilci, ki so umrli, so bili stari 47, 38 in 32 let. Še dva gasilca in en karabinjer so poškodovani in so jih prepeljali v bližnji bolnišnici. Enega gasilca še pogrešajo in ga iščejo pod ruševinami.

Namestnik notranje ministrice Matteo Maurije povedal, da preiskujejo možnost, da je bila eksplozija povzročena namerno. Dodal je, da se je znova pokazalo, kako nevarno je delo gasilcev, kako se žrtvujejo in kako je njihovo delo pomembno za življenje državljanov.