V eksploziji pločevinke z vnetljivo snovjo poškodovana fasada

"V soboto, okoli 19. ure, je na območju Viča prišlo do eksplozije pločevinke z neznano vnetljivo snovjo, ki so jo neznani storilci nastavili v bližini objekta," so sporočili s PU Ljubljana. Deli pločevinke in vnetljiva snov so pri eksploziji poškodovali fasado bližnjega objekta, nastalo je za nekaj tisoč evrov materialne škode.

V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev neznanih storilcev in bodo o vseh ugotovljenih okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.