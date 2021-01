V eksploziji topovske granate iz prve svetovne vojne umrl 64-letnik

V sredo okoli 14.30 so novogoriške policiste obvestili, da je v enem izmed naselij v MO Nova Gorica eksplodirala granata, v nesreči pa je poškodbam podlegel 64-letni moški. S PU Nova Gorica so sporočili, da so na kraj dogodka odšli tako policisti in kriminalisti kot tudi strokovnjaki oziroma bombni tehniki.

Z ogledom tragične nesreče in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je moškemu pred vhodom v garažni prostor stanovanjskega objekta eksplodiralo neeksplodirano eksplozivno sredstvo oz. topovska granata kalibra 75 mm francoske izdelave, ki je izvirala iz obdobja prve svetovne vojne.

Moški je na kraju nesreče hudim telesnim poškodbam podlegel. Dežurna zdravnica ZD Nova Gorica je njegovo smrt na kraju pozneje lahko le potrdila. Zaradi eksplozije je nastala tudi materialna škoda na stanovanjskem objektu.

Policija tudi danes nadaljuje s preiskavo vseh okoliščin eksplozije in bo o ugotovitvah obvestila pristojno tožilstvo.

Ob tragični nesreči policisti znova opozarjajo, da se posamezniki v primeru morebitne najdbe takega neeksplodiranega nevarnega sredstva ne dotikajo ampak takoj pokličejo pristojne službe, in sicer na znano telefonsko številko za klic v sili 112 oziroma interventno številko Policije 113. Za ta nevarna sredstva bodo v nadaljevanju poskrbeli strokovnjaki za zaščito pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Splošno znano je, da je na območju Primorske še vedno precej izredno nevarnih neeksplodiranih ubojnih sredstev iz časa obeh svetovnih vojn, v preteklosti pa se je zaradi neprimernega ravnanja s temi nevarnimi sredstvi zgodilo tudi več nesreč, ki so se končale s hudimi telesnimi poškodbami oziroma smrtnimi žrtvami.