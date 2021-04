V eksploziji v Idriji huje poškodovan 61-letnik

V soboto okoli pol dvanajstih so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni o eksploziji v Idriji, v kateri je bila ena oseba huje poškodovana. Policistom PP Idrija in kriminalistom so se na kraju dogodka pridružili tudi strokovnjaki oziroma bombni tehniki z Oddelka za protibombno zaščito Specialne enote Policije.

Poškodovancu je bila na kraju nudena prva pomoč, kasneje pa so ga odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 61-letni moški iz kleti stanovanjske hiše s transportnim vozičkom na dvorišče zapeljal leseno omaro, namenjeno shranjevanju orožja. Ko jo je skušal odpreti, je eksplodiralo neznano eksplozivno sredstvo. Moški je utrpel hude poškodbe, a je bil pri zavesti.