V eksploziji zaradi uhajanja plina poškodovana lastnica stanovanja

Kot so sporočili iz centra za obveščanje, koncentracije plina v stanovanju ob njihovem prihodu ni bilo več, ker se je naravno prezračilo zaradi razbitih oken.

Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da je pri uporabi plina na štedilniku prišlo do okvare in posledično eksplozije plina v jeklenki. V dogodku je nastala manjša škoda v stanovanju, lastnica stanovanja pa je bila lažje poškodovana.

Policisti so opravili ogled kraja in še nadaljujejo zbiranje obvestil o dogodku. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.