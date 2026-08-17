Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V enem dnevu dve utopitvi: po Bohinju še v Podpeškem jezeru

Bohinj / Podpeč, 17. 08. 2026 07.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. STA
Potapljača GB Ljubljana sta moškega skupaj z reševalci NMP in policisti izvlekla iz vode. Reanimacija ni bila uspešna.

Na Podpeškem jezeru se je med plavanjem utopil 46-letni tuji državljan z urejenim bivanjem v Sloveniji. Moški je skočil s pomola v vodo in ni izplaval, nato pa so ga našli brez znakov življenja, tudi poskusi oživljanja so bili neuspešni. V Bohinjskem jezeru v bližini Naklovih glav pa se je med supanjem utopil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji.

Ob 17.46 je v Podpeško jezero skočila oseba, ki ni več priplavala na površje, na spletu poroča Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR). Posredovali so gasilci GB Ljubljana ter PGD Jezero in Podpeč. Policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 18. ure. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, se je med plavanjem utopil 46-letni moški, tujec z urejenim bivanjem v Sloveniji. Po doslej zbranih obvestilih je moški skočil s pomola v vodo in ni izplaval, nato pa so ga našli brez znakov življenja, tudi poskusi oživljanja niso bili uspešni, so pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

Potapljača GB Ljubljana sta moškega skupaj z reševalci NMP in policisti izvlekla iz vode. Reanimacija ni bila uspešna.
Potapljača GB Ljubljana sta moškega skupaj z reševalci NMP in policisti izvlekla iz vode. Reanimacija ni bila uspešna.
FOTO: Shutterstock

V Bohinjskem jezeru pa se je včeraj okoli 15. ure v bližini Naklovih glav med supanjem utopil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji.

Kot so sporočili s PU Kranj, si je na območju Bohinja skupina štirih prijateljev, tujih državljanov, izposodila sup-desko za vožnjo po Bohinjskem jezeru. Med vožnjo se je nedaleč od obale deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letnik. Stekla je reševalna akcija – poleg policistov so moškega iskali tudi gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica in Bled, ekipa civilne zaščite Bohinj in potapljači Podvodne reševalne službe Bled.

V Bohinjskem jezeru je utonil 27-letni iranski državljan.
V Bohinjskem jezeru je utonil 27-letni iranski državljan.
FOTO: Bralec

Reševalci so moškega potegnili iz vode in ga v sodelovanju z zdravniško ekipo oživljali, reševalci GRS Bohinj v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah z Brnika in helikopterjem letalske policijske enote pa so se že pripravili na morebiten transport, a oživljanje ni bilo uspešno.

utopitev Podpeško jezero Bohinjsko jezero

Huda prometna nesreča: kolesar umrl na kraju nesreče

24ur.com V Bohinjskem jezeru se je potopila jadrnica, umrl 50-letnik
24ur.com Tragedija v Bohinjskem jezeru: moški kljub oživljanju umrl
24ur.com 49-letnik padel v potok in umrl
24ur.com Moški utonil med plavanjem v reki Savi
24ur.com V Kolpi se je utopil 55-letnik, mimoidoči so ga skušali rešiti
24ur.com V Žusterni se je utopil moški, reševalec še eno osebo rešil iz bazena
24ur.com V Bohinjskem jezeru se je med plavanjem utopil 38-letni moški
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
bibaleze
Portal
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Hči Michaela Jacksona o odraščanju v slavni družini: televizijo so gledali na prav poseben način
Vrtec in neskončni prehladi: kako lahko matični mleček podpre otrokovo odpornost?
Vrtec in neskončni prehladi: kako lahko matični mleček podpre otrokovo odpornost?
zadovoljna
Portal
Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?
Dnevni horoskop: Za eno znamenje se ljubezen razvija lepo, a počasi
Dnevni horoskop: Za eno znamenje se ljubezen razvija lepo, a počasi
Kodri brez življenja: 3 koraki za obnovo, ki jih priporoča slovenski frizer
Kodri brez življenja: 3 koraki za obnovo, ki jih priporoča slovenski frizer
Tri otroke je odpeljala na ulico svojega otroštva - tako so se odzvali
Tri otroke je odpeljala na ulico svojega otroštva - tako so se odzvali
vizita
Portal
Visok LDL holesterol: tveganje za srce in celotno telo
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
cekin
Portal
Morda ste že leta premalo plačani
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Brez diplome do odlične plače: To so dela prihodnosti, kjer diploma ni najpomembnejša
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Redko paničarijo zaradi denarja, saj počnejo teh 7 stvari
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
Nekoč redkost, danes trend: zakaj se ljudje izogibajo glavni sezoni?
moskisvet
Portal
Ga imate pogosto na krožniku? Strokovnjaki opozarjajo na vpliv tega mesa na črevesje
'Bil je mrtev pijan': Richard Burton je za vlogo Tita dobil milijon
'Bil je mrtev pijan': Richard Burton je za vlogo Tita dobil milijon
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
dominvrt
Portal
Kako se znebiti slaka – in zakaj ga včasih ne bi smeli odstraniti
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
Kako očistiti plastične stole? Ta preprost trik jim povrne sijaj
okusno
Portal
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
Preprost recept italijanske none za božanske poletne testenine z bučkami
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Morilka z OnlyFansa
Morilka z OnlyFansa
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Všečkana
Všečkana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897