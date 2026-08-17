V enem dnevu dve utopitvi: po Bohinju še v Podpeškem jezeru

Ob 17.46 je v Podpeško jezero skočila oseba, ki ni več priplavala na površje, na spletu poroča Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR). Posredovali so gasilci GB Ljubljana ter PGD Jezero in Podpeč. Policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 18. ure. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, se je med plavanjem utopil 46-letni moški, tujec z urejenim bivanjem v Sloveniji. Po doslej zbranih obvestilih je moški skočil s pomola v vodo in ni izplaval, nato pa so ga našli brez znakov življenja, tudi poskusi oživljanja niso bili uspešni, so pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

Potapljača GB Ljubljana sta moškega skupaj z reševalci NMP in policisti izvlekla iz vode. Reanimacija ni bila uspešna.

V Bohinjskem jezeru pa se je včeraj okoli 15. ure v bližini Naklovih glav med supanjem utopil 27-letni iranski državljan z začasnim prebivališčem v Sloveniji.

Kot so sporočili s PU Kranj, si je na območju Bohinja skupina štirih prijateljev, tujih državljanov, izposodila sup-desko za vožnjo po Bohinjskem jezeru. Med vožnjo se je nedaleč od obale deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letnik. Stekla je reševalna akcija – poleg policistov so moškega iskali tudi gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica in Bled, ekipa civilne zaščite Bohinj in potapljači Podvodne reševalne službe Bled.