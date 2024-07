V enem dnevu kar šest voznikov krepko prekoračilo dovoljeno hitrost

Nekaj po 13. uri so izmerili krepko previsoko hitrost tudi vozniku voznika Audija avstrijskih registrskih oznak, ki je po dolenjski avtocesti vozil s hitrostjo 202 km/h, tako je hitrost prekoračil za 72 km/h. Policisti so ugotovili, da gre za 19-letnega voznika začetnika, državljana Avstrije. Zaradi kršitve so mu izrekli globo v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.

Zjutraj so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila s švicarskimi registrskimi oznakami, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 199 km/h in s tem prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 69 km/h. 33-letnemu državljanu Severne Makedonije so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo, so sporočili s PU Novo mesto.

Že nekaj po polnoči so policisti ustavili voznika osebnega avtomobila Porsche panamera švicarskih registrskih oznak, ki je vozil s hitrostjo 205 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 75 km/h. 28-letnemu državljanu Švice so izrekli globo.

Nekaj pred 1. uro so nato ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 197 km/h. Državljan Kosova je prekoračil dovoljeno hitrost za 67 km/h, 47-letniku so zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izrekli globo. Na Obrežju so prav tako okoli 1. ure kontrolirali še enega voznika osebnega avtomobila, ki je prav tako na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 200 km/h. Tudi 49-letnemu državljanu Kosova so izrekli globo.

Ponoči so obravnavali še 44-letnega državljana Švice, voznika osebnega avtomobila BMW X7, ki je prekoračil dovoljeno hitrost za 79 km/h, vozil je s hitrostjo 209 km/h.

Vsem, ki so prekoračili dovoljeno hitrost na avtocesti za 40 do 50 km/h, so policisti izrekli globo v višini 250 evrov in tri kazenske točke. Tistim, ki so prekoračili hitrost za 50 do vključno 60 km/h, so izrekli globo v višini 400 evrov in pet kazenskih točk. Za prekoračitev dovoljene hitrosti za več kot 60 km/h pa je predvidena globa v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk.