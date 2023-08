En dan, pet reševanj: helikopter na intervencijo preusmerili še v zraku

Število intervencij se hitro vrača v pred-poplavno obdobje in nakazuje na hud avgustovski tempo reševanj v gorah, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Prvič so posredovali že zgodaj zjutraj, ko je dežurna ekipa s policijskim helikopterjem na Črni prsti nad Bohinjem skupaj z bohinjskimi gorskimi reševalci opravila transport dveh onemoglih Nemcev z gore v dolino. Z gore je helikopter prepeljal tudi gorske reševalce. Na območju Velikega Špičja pa si je plezalka, ki je padla v alpinistični smeri, poškodovala nogi.

Tretje reševanje je nato steklo na Kobariškem Stolu, od koder so v zdravstveno ustanovo prepeljali moškega s hudimi zdravstvenimi težavami. Helikopter se je po tretji intervenciji vračal na Brnik, vendar so ga še v zraku preusmerili na območje Železnikov, kjer so na Ratitovcu zaradi zdrsa pomagali pohodnici s poškodbo noge. Odpeljali so jo v zdravstveno ustanovo.

Zvečer je sledilo še reševanje v Severni Triglavski steni, kjer se je na višini okoli 2600 metrov poškodoval francoski alpinist, ki so ga skupaj s soplezalcem odpeljali v zdravstveno ustanovo.

Poostren nadzor v dolinah, ki so zaradi vetroloma zaprte

Policija zato ponovno opozarja na nevarnosti v gorah in poziva k odgovornemu ravnanju. "Kritičen je lahko vsak korak, vsak prijem, vsak gib, vsako dejanje. Želimo si le, da bi varno prispeli domov. Zato pazite nase in na tiste, ki so v gorah skupaj z vami."