V enem letu na območju PU Kranj na bankomatih pozabljenih že 10.750 evrov

S PU Kranj so sporočili, da je bilo letos po opravljenih dvigih na bankomatih samo na območju kranjske policijske postaje 'pozabljenih' že 10.750 evrov. V času praznikov in novoletnih nakupov je dvigov na bankomatih več, to pa pomeni tudi več možnosti, da denar 'pozabite'. Kot opozarjajo kranjski policisti, bodite pri dvigovanju denarja na bankomatih zbrani, ne hitite in poskrbite, da denar vzamete iz reže bankomata. Prav tako se takrat ne posvečajte stvarem, ki bi vas lahko zamotile, kot je na primer telefoniranje.



Kaj pa v primeru, če ste na bankomatu pozabili dvignjen denar?

Policisti svetujejo, da o tem čim prej obvestite svojo banko, oziroma banko, ki je lastnik bankomata. V kolikor si je denar kdo prisvojil, gre za ravnanje z elementi kaznivega dejanja zatajitve. Kaznivo dejanje se preganja na predlog oškodovanca. Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki jo je našel ali je do nje po naključju prišel, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Policija najden denar na bankomatu obravnava kot najdeno stvar in vodi postopek po pravilniku o postopku z najdenimi stvarmi. Če se v enem letu ne najde lastnik, denar lahko postane last najditelja.