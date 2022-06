V Energetiki Ljubljana potrdili, da NPU preiskuje njihov projekt

"Zaradi zagotovitve nemotenega poteka preiskave sporočamo, da njenih podrobnosti ne bomo komentirali, zagotavljamo pa, da je projekt od samega začetka in v vseh fazah voden povsem zakonito in transparentno. Ravno tako sporočamo, da nihče od zaposlenih v navedenih družbah ni bil pridržan," so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Energetiki. Pojasnili so še, da zaposleni s preiskovalci sodelujejo korektno.

Poročali smo, da so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada v sredo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti na območju Ljubljane izvedli sedem hišnih preiskav. Osumljenih je pet fizičnih oseb, eno so preiskovalci pridržali. Kot so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU), sta dve osebi osumljeni izvršitve kaznivega dejanja, tri pa pomoči pri kaznivem dejanju.

Osumljene osebe naj bi si z javnim naročilom, na podlagi katerega je bila med slovenskim javnim podjetjem in gospodarsko družbo iz tujine sklenjena pogodba v višini 118 milijonov evrov, pridobile protipravno premoženjsko korist v višini 3,5 milijona evrov. Ta je bila po navedbah Policije delno že izplačana (vsaj v višini 650.000 evrov).

Dela za postavitev nove plinsko-parne enote so sicer stekla jeseni 2020. Nova enota bo nadomestila dva premogovna bloka. Tretji blok, ki so ga leta 2008 predelali za sokurjenje premoga in lesne biomase, bo ostal v obratovanju. Po napovedih ljubljanske občine naj bi se tako uporaba premoga zmanjšala za 70 odstotkov. Dokončanje gradnje je načrtovano za letos, ob koncu leta pa predvidevajo prehod v poskusno obratovanje in zatem v polni zagon.