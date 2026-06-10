V eni noči vlomila v štiri lokale. Policisti so ju našli

Kamniški policisti so konec prejšnjega meseca obravnavali vlome v štiri gostinske lokale in poskus vloma v poslovni prostor, ki so bili storjeni v isti noči, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. Pojasnil je, da sta storilca iz lokalov odtujila različne predmete in denar, skupaj s poskusom vloma pa sta povzročila za več kot 6000 evrov škode.

Stekla je preiskava, s katero so ugotovili, da sta dejanj utemeljeno osumljena tujca, stara 26 in 32 let. Policisti so minuli vikend obema odvzeli prostost. S kazensko ovadbo zaradi štirih kaznivih dejanj velike tatvine in poskusa velike tatvine so ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor.