Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

V eni noči vlomila v štiri lokale. Policisti so ju našli

Kamnik, 10. 06. 2026 08.18 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
D.L.
Vlom se je zgodil v prodajalni na Viču (fotografija je simbolična)

Policisti so zaključili preiskavo serije vlomov v gostinske lokale na območju Kamnika, ki so se zgodili v eni sami noči. Osumljena sta tujca, stara 26 in 32 let. Obema so že odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanju odredil pripor.

Posledice vloma (simbolična slika)
Posledice vloma (simbolična slika)
FOTO: Shutterstock

Kamniški policisti so konec prejšnjega meseca obravnavali vlome v štiri gostinske lokale in poskus vloma v poslovni prostor, ki so bili storjeni v isti noči, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic. Pojasnil je, da sta storilca iz lokalov odtujila različne predmete in denar, skupaj s poskusom vloma pa sta povzročila za več kot 6000 evrov škode.

Stekla je preiskava, s katero so ugotovili, da sta dejanj utemeljeno osumljena tujca, stara 26 in 32 let. Policisti so minuli vikend obema odvzeli prostost. S kazensko ovadbo zaradi štirih kaznivih dejanj velike tatvine in poskusa velike tatvine so ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanju odredil pripor.

Kamnik policija vlom lokal

S ponarejeno dokumentacijo do skoraj 800.000 evrov

24ur.com Policisti preiskali tatvine žlebov: storilca zalotili pri delu
24ur.com Obračun je bil mafijski: tulci različnih kalibrov, storilcev očitno več
24ur.com 63-letni osumljenec v prezračenem prostoru gojil konopljo
24ur.com Policiji se je predal še drugi osumljenec, so v Vjesniku snemali TikTok izziv?
24ur.com Kriminalisti prijeli 41-letnika, osumljenega poskusa uboja
24ur.com 23-letnik z mladoletnico na spletu navezal stik, na srečanju pa jo spolno zlorabil
24ur.com 22-letnik s četverico mladih oropal in pretepel mladoletnika
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
don_ludvik
10. 06. 2026 09.46
Kdaj bo predsednik darsa ribič v priporu
Odgovori
+3
3 0
KrTakoNeki
10. 06. 2026 09.40
...nujno povračilo stroškov pa izgon iz države, edini ukrep, ki bi lahko vplival na vse tujce, ki se pri nas obnašajo tako kot tam, od koder so prišli...
Odgovori
+6
6 0
Razumnež
10. 06. 2026 08.55
Uf... pogojna za 30 dni jima ne uide.
Odgovori
+3
3 0
shift
10. 06. 2026 08.50
sedaj gredo v zapor za nekaj časa, imajo tople obroke, streho nad glavo, fitnes, knjižnica če znajo brati, tv.. in neko rutino. Bolje bi bilo, da bi takšne ljudi prišli iskati za delo; na kmetijah, za pobiranje smeti, za urejanje...za kakršnokoli fizično delo..pol bi bilo to vzgojno. in tudi družbi bi vsaj nekaj vrnili, če bi npr očistili ceste okoli kamnika..aja pravice? ja, saj bi jih imeli, samo malo drugačne.
Odgovori
+3
3 0
Lark
10. 06. 2026 08.48
Če ne bo zapor + izgon + dosmrtna prepoved vstopa v državo, je naše pravosodstvo joke..
Odgovori
+10
10 0
bibaleze
Portal
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Zgodnji simptomi nosečnosti, ki jih mnoge ženske spregledajo
Zgodnji simptomi nosečnosti, ki jih mnoge ženske spregledajo
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
zadovoljna
Portal
Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, raki poglabljajo odnose skozi iskren pogovor
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, raki poglabljajo odnose skozi iskren pogovor
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Kavbojke, ki jih bomo nosile to poletje
Kavbojke, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
cekin
Portal
Mnogi po 45. letu ostanejo brez povišice - to je njihova ključna napaka
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
moskisvet
Portal
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
dominvrt
Portal
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
okusno
Portal
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
voyo
Portal
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758