V eni uri kar 14 voznikov prevozilo rdečo luč na istem semaforju

Kot so poudarili na Policijski upravi Maribor, se o nespoštovanju semaforjev veliko govori tudi na družbenih omrežjih, policisti pa so v preteklosti ob podobnih poostrenih nadzorih že ugotavljali številne kršitve.

In današnji poostren nadzor je znova pokazal, da mnogi vozniki ne ustavijo pri rdeči luči. "Policist je tako z videonadzorno kamero v zgolj eni uri posnel kar 14 kršitev vožnje v rdečo luč. Ker kršitelji po storjenem prekršku niso bili ustavljeni, bo zoper njih uveden in izveden prekrškovni postopek," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so še poudarili na PU Maribor, policisti pri svojem delu uporabljajo vsa razpoložljiva tehnična sredstva za ugotavljanje in dokazovanje prekrškov v cestnem prometu. "Še zlasti pa so pozorni na tiste prekrške, ki so vzrok prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami. S takšnimi kratkimi, a odmevnimi ad hoc poostrenimi nadzori bodo policisti nadaljevali tudi v prihodnje, zato naj ne bo odveč ponovno opozorilo vsem voznikom, naj upoštevajo cestnoprometne predpise, naj vozijo strpno in naj v tem času, ko se vremenske razmere nenehno spreminjajo, hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti," so še opozorili.