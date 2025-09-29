V eno vozilo se je zaletel, drugemu prerezal pnevmatike, nato povozil pešca

Policisti so v petek popoldne na območju Kozine obravnavali vrsto kaznivih dejanj. Začelo se je ob 13.30, ko je prijavitelj sporočil, da se je v Gradiščici nekdo z vozilom zaletel v njegovo vozilo in odpeljal. Zatem je državljan Italije prijavil, da mu je ista oseba prerezala gume, voznik pa naj bi v Artvižah trčil tudi v pešca. Ugotovljeno je bilo, da je lažje poškodovan 88-letni državljan Italije, ki ga je kršitelj pred tem tudi izsiljeval za denar, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

Vozilo so izsledili v Gradiščici, vendar se je kršitelj že presedel v drugo vozilo in peljal naprej. Policisti so ugotovili lastnika neregistriranega vozila in identificirali voznika, ki ima zdravstvene težave, je še dodala Leskovčeva. Ob 17. uri so 43-letnega voznika tudi izsledili in zanj uporabili prisilna sredstva.

Ker je preizkus alkoholiziranosti odklonil, so zanj odredili strokovni pregled, zdravnik pa je odločil, da je sposoben za pridržanje. Policisti so ga s kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje stvari, povzročitve splošne nevarnosti in drzne tatvine privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Po zaslišanju je bil izpuščen.