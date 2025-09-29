Svetli način
Črna kronika

V eno vozilo se je zaletel, drugemu prerezal pnevmatike, nato povozil pešca

Kozina, 29. 09. 2025 12.37 | Posodobljeno pred 1 uro

V Kozini je voznik povzročil vrsto incidentov: zaletel se je v avto, prerezal pnevmatike in povozil 88-letnega pešca, ki ga je prej izsiljeval za denar. Policisti so ga po nekaj urah prijeli, po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku pa je bil izpuščen na prostost.

Policija je kršitelja izsledila. FOTO: Shutterstock

Policisti so v petek popoldne na območju Kozine obravnavali vrsto kaznivih dejanj. Začelo se je ob 13.30, ko je prijavitelj sporočil, da se je v Gradiščici nekdo z vozilom zaletel v njegovo vozilo in odpeljal. Zatem je državljan Italije prijavil, da mu je ista oseba prerezala gume, voznik pa naj bi v Artvižah trčil tudi v pešca. Ugotovljeno je bilo, da je lažje poškodovan 88-letni državljan Italije, ki ga je kršitelj pred tem tudi izsiljeval za denar, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec

Vozilo so izsledili v Gradiščici, vendar se je kršitelj že presedel v drugo vozilo in peljal naprej. Policisti so ugotovili lastnika neregistriranega vozila in identificirali voznika, ki ima zdravstvene težave, je še dodala Leskovčeva. Ob 17. uri so 43-letnega voznika tudi izsledili in zanj uporabili prisilna sredstva. 

Ker je preizkus alkoholiziranosti odklonil, so zanj odredili strokovni pregled, zdravnik pa je odločil, da je sposoben za pridržanje. Policisti so ga s kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje stvari, povzročitve splošne nevarnosti in drzne tatvine privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Po zaslišanju je bil izpuščen.

KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
urban.decay
29. 09. 2025 14.00
verjetno kak sincek od kakega veljaka, pa so mu rekl dnej se zgovarja na nepristevnost…
ODGOVORI
0 0
urban.decay
29. 09. 2025 13.58
izpustili????
ODGOVORI
0 0
CelyCely
29. 09. 2025 13.56
Tako kot v ZDA, izpustijo nekoga s psihičnimi težavami, da bo potem lahko na vlaku zabodel kako mlado punco.
ODGOVORI
0 0
Vedezvevse
29. 09. 2025 13.53
+3
Izpuščen?! Pa kje mi živimo….
ODGOVORI
3 0
_Nico_T_
29. 09. 2025 13.51
+4
...po zaslišanju je bil izpuščen.
ODGOVORI
4 0
Darko32
29. 09. 2025 13.45
+2
Tukaj vidimo šolski primer dela POLICJEV. Namreč človek kot pravijo ima zdravstvene težave. Namesto, da bi mu pomagali in sočasno zavarovali ostale občane in njihovo premoženje spustijo takšno osebo in ne da bi jo takoj usmerili na zdravljenje, kjer je mogoče potreben samo mali korak za rešitev problema. Ni jim zanimivo, ker zato nič ne zaslužijo in raje delajo v smer, da si opravičijo plače tudi z mešanjem megle.
ODGOVORI
3 1
Legolas99
29. 09. 2025 13.40
+6
Kakšne zdravstvene težave,nič ne piše,če ma psihične lahko se zares poskoduje nekoga,tak je za Idrijo ali še bolje,Polje....naj se malo ozavesti
ODGOVORI
6 0
srecnii
29. 09. 2025 13.31
+2
izpuščen, ampak kazni bo pa kar dobil 3-4000 evrov.
ODGOVORI
2 0
sevenup
29. 09. 2025 13.30
+6
Pa kako lahko spustite takega norca no? Aja saj res. Na policiji ste še večji... Pol pa pride, do neumnosti pa nič krivi. Na Kitajskem bi ga zaprli in najverjetneje tudi ubili... Tukaj pa še izpustijo barabo...
ODGOVORI
7 1
malibojan2
29. 09. 2025 13.21
+10
A je dobil tudi žepnino, ko so ga izpustili? 😡🤮
ODGOVORI
10 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 09. 2025 13.16
+6
Bravo, sodnik, bravo Halop in bravo volilci.
ODGOVORI
9 3
TAJ2
29. 09. 2025 13.14
+11
BRAVO SODNIK
ODGOVORI
11 0
rogla
29. 09. 2025 13.11
+10
Dokler bodo zapori hoteli in dokler bo sodstvo, kakršno je, se bodo kriminalna dejanja širila in stopnjevala.
ODGOVORI
10 0
Robert S.
29. 09. 2025 13.23
+3
glavno da se sodniki preseravajo z falconom po evropi, fuj
ODGOVORI
5 2
Semek
29. 09. 2025 13.10
+3
bravo levicarsko podkupljeno sojenje. sramota
ODGOVORI
10 7
malibojan2
29. 09. 2025 13.22
+0
To isti sodiščr je tufi Jojota oprostilo
ODGOVORI
3 3
SAKOSAKO
29. 09. 2025 13.10
+17
Izpuščen???? Policaji jih lovijo, sodstvo pa izpušča! To je samo pri nas mogoče!!!
ODGOVORI
18 1
Preklopnik
29. 09. 2025 13.10
+13
Tako deluje naš pravosodni sistem.
ODGOVORI
14 1
Tomaž Hacin
29. 09. 2025 13.08
+15
Zaprite tega sodnika ki ga je izpustil, Zato pa je pri nas tako, če sodniki kriminalce spuščajo na prostost, ker se bojijo maščevanja. Moramo vsi postati taki pa se nikomer ne bo nič zgodilo, naj se le sodniki pazijo. In temu oni pravijo pravna država, malo morgen.
ODGOVORI
16 1
NeNebinarni
29. 09. 2025 13.06
+11
In so ga lepo, meni nič, tebi nič, izpustili. Super
ODGOVORI
12 1
Uroš
29. 09. 2025 13.05
+17
Torej ni bilo razloga, da bi ga še malo zadržali? Povzročitev nevarnosti, poškodovanje lastnike, izsiljevanje starostnika, kraja, poskus uboja, pobeg in ne vem kaj še vse.. Ja kaj hudiča pa mora človek danes narediti, da je za sodnika (verjetno sodnico) dovolj, da te da malo na hladno?
ODGOVORI
18 1
