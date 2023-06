V enoprostorcu prevažal kar 17 migrantov

Srbu so policisti odvzeli prostost in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z migranti pa še potekajo.

Državljana Severne Makedonije pa so prav tako ponoči ustavili na območju Dobove. Ugotovili so, da v avtomobilu poljskih registrskih oznak prevaža šest Turkov, ki so pred tem na nedovoljen način vstopili v Slovenijo. Tudi njega so pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Kazenski zakonik za storilca, ki je tujce nezakonito spravil čez mejo oziroma ozemlje države in pri tem povzročil nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi, določa zaporno kazen od enega do osmih let ter denarno kazen.