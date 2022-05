Na Fernetičih iz poškodovane cevi uhajal plin

Na PU Koper so bili ob 10.10 obveščeni, da so na gradbišču za bencinskim servisom na Fernetičih poškodovali plinsko cev, zato je pričel uhajati plin v okolico. Okolico so takoj zavarovali policisti PP Sežana, PP Kozina in PPP Koper, ob pomoči gasilcev ZGRS Sežana in redarjev medobčinskega redarstva. Zaprli so ceste ter iz bližnjega objekta evakuirali tam prisotne ljudi.

Gasilci so na kraju nemudoma zaprli ventile za plin, tako da je nevarnost, po prvih in neuradnih podatkih, minila že v dobre pol ure. Ob 11.17 je bil promet znova sproščen.

O vsem sta bili obveščeni tožilka ODT Koper in preiskovalna sodnica OS Koper. Na kraju je bil opravljen ogled kraja in zbrana so bila vsa potrebna obvestila, na podlagi katerih se preiskuje sum kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja javnih naprav. Če je dejanje storjeno iz malomarnosti, je zagrožena zaporna kazen do enega leta.