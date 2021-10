V garažni hiši na Trdinovi ulici zagoreli dve vozili

Na Trdinovi ulici v Ljubljani sta v garažni hiši zagoreli električno vozilo in osebno vozilo. Zagorelo naj bi v drugi kletni etaži, ki jo je zaradi ognja preplavil dim. Na terenu so gasilci, ki pa so, kot so sporočili z Gasilske brigade Ljubljana, požar že pogasili. Reševalci so pregledali poškodovane osebe ter jih šest prepeljali v UKC Ljubljana.

Nekaj minut čez 10. uro sta v parkirni hiši na Trdinovi ulici v Ljubljani gorela električno in osebno vozilo. Gasilci gasilske brigade Ljubljana so požar že pogasili, prezračili prostore ter iz garažne hiše evakuirali sedem oseb. icon-expand Gasilci na Trdinovi ulici pri parkirni hiši FOTO: 24ur.com Reševalci nujne medicinske pomoči Ljubljana so poškodovane osebe pregledali ter jih šest prepeljali v UKC Ljubljana. V požaru je bila poškodovana infrastruktura garažnega objekta. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe. Več ljudi je o požaru poročalo tudi na spletu. "V Ljubljani v garažni na Trdinovi hud požar. Na delu gasilci, reševalci in policisti. Iz zgradbe se vali gost, črn dim. Zadušljivo," se glasi eden od zapisov na družbenem omrežju.