V globalni operaciji odkrili 3800 denarnih mul, aretirali več kot 200 ljudi

Kot so sporočili iz Evropskega policijskega urada Europol, je v operaciji Emma 5, ki so jo izvedli med septembrom in novembrom, sodelovalo več kot 650 bank, 17 bančnih združenj in druge finančne institucije. To je bila že peta usklajena preiskava v tako velikem obsegu. Poleg evropskih organov pregona so sodelovali tudi preiskovalci iz ZDA in Avstralije. V 1025 preiskavah so prijavili 7520 sumljivih transakcij, s tem pa preprečili za 12,9 milijarde evrov oškodovanja.

V operaciji so odkrili 3833 denarnih mul, ter 386 tistih, ki so jih novačili. Denarne mule so posredniki, ki jih kriminalne organizacije uporabljajo v transakcijah nezakonito pridobljenih sredstev, ki jim pomagajo pri prenosu denarja med bančnimi računi ali državami. S tem organizacije, ki se ukvarjajo tudi s preprodajo drog ali trgovino z ljudmi, operejo denar.