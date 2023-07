V gorah prišlo do več nesreč, ena oseba umrla

V slovenskih gorah je prišlo do kar pet nesreč, pri čemer je ena oseba umrla. Šlo je za državljanko Švice, ki se je pri padcu na poti s Triglava čez Prah zelo hudo poškodovala. V teh nesrečah so skupaj posredovali posadka policijskega helikopterja z dežurno ekipo za reševanje v gorah in gorskimi reševalci.

Okoli 16. ure je posadka policijskega helikopterja s pomočjo mojstranških gorskih reševalcev posredovala pri nesreči državljanke Švice, ki ji je pri sestopu s Triglava čez Prag zdrsnilo, nakar je padla čez skalni skok v globino in umrla. Bila je sicer ustrezno opremljena. icon-expand FOTO: PU Kranj icon-chevron-left icon-chevron-right Tudi na območju Brane nesreča ni počivala. Dopoldne so reševalci najprej reševali pohodnico z zdravstvenimi težavami, kasneje pa so bili obveščeni o pogrešani osebi v bohinjskih gorah, vendar tam reševanje ni bilo potrebno, ker se je oseba že prej javila sama. Reševalni dan se je nadaljeval v soteski Sušec, kjer se je pri soteskanju poškodovala tuja državljanka, sredi popoldneva pa je posadka policijskega helikopterja z dežurno ekipo za reševanje v gorah skupaj s kranjskogorskimi gorskimi reševalci reševala pohodnika, ki si je pri sestopu s Špika poškodoval nogo. icon-expand Reševanje v slovenskih gorah FOTO: PU Kranj Helikopterska ekipa je nazadnje posredovala še v Triglavski severni steni, kjer sta obtičala dva nepoškodovana alpinista. Policija ob tem opozarja, da je v gorah veliko ljudi, močno povečan obisk pa se pričakuje tudi v bodoče. Zato znova pozivajo pohodnike, naj bodo previdni in naj ves čas skrbijo za svojo varnost. Pomemben je namreč vsak korak, vsak gib in vsaka odločitev, opozarjajo na Policiji.