V gorah reševali obnemogle in izgubljene planince

S PU Kranj so sporočili, da je policijski helikopter z dežurno ekipo za helikoptersko reševanje in gorskimi reševalci na tleh tudi včeraj reševal v gorah.

Najprej so posredovali v bohinjskih gorah zaradi zdravstvenih težav pri planinki. Potem na Prisojniku, kjer je obnemogla skupina štirih planincev. Gorski reševalci so s helikopterjem poleteli proti kraju dogodka in skupino pospremili do Vršiča. S Skute pa so rešili izgubljena planinca.

Vse, ki se odpravljate v gore, Policija poziva k odgovornemu početju, načrtovanju poti in k turam v okviru lastnih zmožnosti. V nasprotnem primeru se pri nepripravljenih v gorah lahko kaj zaplete. Od hujše utrujenosti, zapuščanja poti in do drugih ogrožajočih stanj. "Prepoznajte take znake in ukrepajte, preden pridete do kritičnega momenta. Ne zapuščajte poti, kadar ocenite, da se še pred osvojitvijo vrha utrujenost močno povečuje, pa vzpon prekinite, na varnem mestu naredite postanek in se po najlažji poti začnite vračati proti izhodišču."