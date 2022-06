V gorah samo v nedeljo kar petkrat posredoval helikopter

V nedeljo so gorski reševalci in dežurna ekipa za helikoptersko reševanje v le nekaj urah kar petkrat posredovali v gorah. Na prvo intervencijo je poletel policijski helikopter okoli 12. ure, ko je na alpinistko v plezalni steni gore Vežica v Kamniški Bistrici padlo kamenje in jo poškodovalo po roki. Poškodovano alpinistko in njeno soplezalko je policijski helikopter dvignil in ju nato predal kamniškim gorskim reševalcem, so sporočili s PU Kranj.

Na naslednjo intervencijo, ob 13.30, se je odzval vojaški helikopter. Kranjski policisti so sporočili, da je na Golici s poti padel odrasel moški, ki je po prevračanju po zelo strmem in drsečem pobočju zaradi hudih poškodb umrl. Moški je bil ustrezno opremljen in se je vračal v dolino. Pri ogledu kraja nesreče so policisti tujo krivdo izključili. Pokojnika so jeseniški gorski reševalci s klasično tehniko po zahtevnem terenu dvignili do koče na Golici, kjer so ga dali v helikopter Slovenske vojske in odpeljali v dolino.

Vojaški helikopter je posredoval tudi na Šmarni gori, kjer se je, okoli 13.45, pri padcu poškodovala pohodnica, ki je z glavo udarila ob tla. V intervenciji so sodelovali tudi gasilci in reševalec. Pohodnico pa so s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.