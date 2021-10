V gorah se je smrtno ponesrečil bohinjski župnik

Župnija Srednja vas v Bohinju je na družbenih omrežjih potrdila, da je v včerajšnji hudi nesreči v gorah umrl njihov 52-letni župnik.

Nesreča v gorah se je zgodila 13.11. uri. Aktivirani so bili gorski reševalci GRS Bohinj. V dolino je truplo ponesrečenca prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z združeno ekipo HNMP-GRS na Brniku in dežurnim letalcem reševalcem GRS.

Iz PU Kranj so sporočili, da okoliščine kažejo, da je slovenski državljan zdrsnil z Ogradov, čez steno in padel približno 120 metrov globoko ter se pri tem smrtno ponesrečil. "Vremenske razmere na kraju nesreče, so bile ugodne. Planinec je bil za hojo primerno opremljen, hodil je sam. Tuja krivda je po do sedaj zbranih obvestilih izključena," so zapisali.