V gorah več intervencij pri sestopu planincev, policija poziva: Bodite previdni

Policija je bila v zadnjih 24 urah obveščena o več intervencijah gorskih reševalcev. Na območju Škrlatice se je v četrtek huje poškodovala planinka, ki je pri sestopu padla preko manjšega skalnega skoka. "Pri sestopanju so v gorah predvsem zaradi utrujenosti pogosti padci, spotiki in zdrsi. Noge in telo takrat funkcionirajo drugače. Zato previdno," je ob tem zapisal Bojan Kos s kranjske policijske uprave. Danes zgodaj zjutraj pa sta se pri sestopu s Triglava na Tominškovi poti izgubila planinca.

icon-expand Pred nami je sončen vikend. Če se boste podali v gore, bodite previdni, pozivajo policisti in reševalci. (Slika je simbolična.) FOTO: GRZS Na območju Škrlatice se je včeraj huje poškodovala planinka, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Kot pojasnjujejo, je padla pri sestopanju. "Glede na zbrana obvestila se je spotaknila ob skalo in padla preko manjšega skalnega skoka. Nosila je čelado. V zdravstveno ustanovo jo je odpeljal helikopter Slovenske vojske," je povedal predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Policija ob tem poziva k previdnosti. "Pri sestopanju so v gorah predvsem zaradi utrujenosti pogosti padci, spotiki in zdrsi. Noge in telo takrat funkcionirajo drugače. Zato previdno," je ob tem dejal Kos. Ob 4.34 sta se pri sestopu s Triglava na Tominškovi poti, občina Kranjska Gora, izgubila planinca. Reševalci GRS Mojstrana so ju našli in nepoškodovana pospremili v dolino.