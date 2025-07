V gorah zdrsnila in se poškodovala še dva Poljaka

Policijska uprava Kranj je bila v petek nekaj pred 10.30 obveščena o gorski nesreči na poti čez Prag. Tuji planinki je tam zdrsnilo in se je telesno poškodovala. Na pomoč ji je priskočila ekipa Gorske reševalne službe Mojstrana, ki jo je nato predala dežurni ekipi GRSZ z Brnika. Poškodovano so nato s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

V soboto nekaj pred 11. uro pa so bili na PU Kranj obveščeni o gorski nesreči na poti iz Planike proti Mrzlemu studencu. Tuji planinec je zdrsnil in se telesno poškodoval. Na kraju mu je pomoč nudila ekipa Gorske reševalne službe Bohinj. Poškodovanega so nato z vojaškim helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Policisti bodo oba dogodka, v katerem sta bila udeležena državljana Poljske, ustrezno dokumentirali.

To je že tretja gorska nesreča Poljakov v naših gorah ta vikend. V petek so kranjski policisti prejeli obvestilo o pogrešanem Poljaku na območju Triglava. Takoj je stekla iskalna akcija, včeraj pa so našli njegovo truplo. Pohodnik je namreč med sestopanjem s Triglava padel v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl.