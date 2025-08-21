Svetli način
Črna kronika

V gorah znova reševali dva poškodovana turista

Kranj, 21. 08. 2025 11.41 | Posodobljeno pred 51 minutami

Gorski reševalci so v sredo priskočili na pomoč Italijanu in Avstrijcu, ki sta padla in se poškodovala. Oba je policijski helikopter prepeljal v bolnišnico na Jesenicah.

Včeraj, nekaj čez 12. uro, so na pomoč priskočili 76-letnemu pohodniku, državljanu Italije, ki mu je med sestopanjem s Kredarice v dolino Vrata (na poti čez Prag) zdrsnilo. 

Med padcem po skalnatem pobočju se je telesno poškodoval. Pomoč so mu nudili gorski reševalci GRS Mojstrana, v nadaljevanju pa ga je helikopter prepeljal v bolnišnico. 

Gorska reševanja s policijskim helikopterjem (slika je simbolična).
FOTO: PU Ljubljana

Dve uri kasneje so gorski reševalci GRS Tržič pomagali še državljanu Avstrije, prav tako 76-letnemu pohodniku, ki je na poti od Košutnikovega turna proti Dolgi njivi padel in se telesno poškodoval. Tudi njega so prepeljali v jeseniško bolnišnico. 

pohodnik gore reševanje
KOMENTARJI (6)

flojdi
21. 08. 2025 12.31
.ko bo..če bi..zmanjkalo človekov ki Pomagajo drugemu..bo Konec
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
21. 08. 2025 12.21
A so bli zavarovani
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
21. 08. 2025 12.15
Dodana vrednost slovenskega turizma. Je slovenska turistična skupnost kaj ponosna na to?
ODGOVORI
0 0
Še89sekund
21. 08. 2025 12.11
-1
10 jurjev za vožnjo predsednicd na morje ,10 jurjev za italiana ,10 za avstrica...in denar odteka za nepomembne osebke.
ODGOVORI
1 2
Rde?a pesa in hren
21. 08. 2025 11.54
+4
Gorsko taksiranje zastojn s policijskim helkopterom. Kmalu jih bo zamenjala namenska MARICA....mi je fajn, samo, da bo ta helkopter mel tuid POS terminal in cenik objavljen, kot TAXI . V Italiji, Franciji, Avstriji in podobnih resnih državah s stradicijo, vse zaračunajo.
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
21. 08. 2025 11.53
+2
A to je blo tut na hrvaškem?
ODGOVORI
2 0
