V gorah znova reševali dva poškodovana turista

Včeraj, nekaj čez 12. uro, so na pomoč priskočili 76-letnemu pohodniku, državljanu Italije, ki mu je med sestopanjem s Kredarice v dolino Vrata (na poti čez Prag) zdrsnilo.
Med padcem po skalnatem pobočju se je telesno poškodoval. Pomoč so mu nudili gorski reševalci GRS Mojstrana, v nadaljevanju pa ga je helikopter prepeljal v bolnišnico.
Dve uri kasneje so gorski reševalci GRS Tržič pomagali še državljanu Avstrije, prav tako 76-letnemu pohodniku, ki je na poti od Košutnikovega turna proti Dolgi njivi padel in se telesno poškodoval. Tudi njega so prepeljali v jeseniško bolnišnico.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.