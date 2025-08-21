V gorah znova reševali dva poškodovana turista

Včeraj, nekaj čez 12. uro, so na pomoč priskočili 76-letnemu pohodniku, državljanu Italije, ki mu je med sestopanjem s Kredarice v dolino Vrata (na poti čez Prag) zdrsnilo.

Med padcem po skalnatem pobočju se je telesno poškodoval. Pomoč so mu nudili gorski reševalci GRS Mojstrana, v nadaljevanju pa ga je helikopter prepeljal v bolnišnico.