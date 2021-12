V Kranju zagorel avtobus, v njem umrl moški

V Kranju je na parkirišču podjetja avtobusnih prevozov Arriva zagorel ugasnjen avtobus. Zaposleni so poskušali ogenj pogasiti že pred prihodom gasilcev, a so bili neuspešni. Gasilci, ki so nato posredovali, so v vozilu našli mrtvega moškega. Sreča v nesreči je bila, da je bil avtobus parkiran samostojno, so dejali gasilci. Policisti še raziskujejo, kaj se je zgodilo, in bodo več o primeru sporočili, ko bodo zaključili z aktivnostmi.

Včeraj okrog 16:20 je na parkirišču na ulici Mirka Vadnova v Kranju zagorel parkiran avtobus. Gasilci Gasilsko reševalna služba (GARS) Kranj in PGD Primskovo so ogenj na vozilu pogasili. "V avtobusu so našli osebo in jo iznesli, žal pa je zdravnik ugotovil smrt," so že včeraj sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.

Predstaviki Policijske uprave (PU) Kranj so potrdili, da je moški v gorečem avtobusu umrl. Včeraj so začeli preiskovati primer, danes z zbiranjem informacij nadaljujejo. Odredili so tudi obdukcijo. "Več podatkov bomo sporočili po opravljenih aktivnostih," so zagotovili.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke