V Gorenjem Leskovcu po trku v lovilec peska umrl kolesar

Nekaj po pol deseti uri zvečer so bili policisti obveščeni o padcu kolesarja v Gorenjem Leskovcu. Po prvih ugotovitvah ogleda je 56-letnik med vožnjo z električnim kolesom po makadamski cesti izgubil nadzor nad kolesom, zapeljal na levo, trčil v lovilec za pesek in meteorne vode ter padel. Kljub nujni medicinski pomoči na kraju mu niso mogli več pomagati. Kolesarske čelade ni uporabljal. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in okrožno državno tožilko, so sporočili s PU Novo mesto.