V Gorici v vodnjak padel 12-letnik in umrl

12-letnik, ki je bil v okviru poletnega tabora v parku dvorca Coronini v Gorici, je davi padel v vodnjak, piše Primorski dnevnik.

Na kraj dogodka so nemudoma prišli gasilci, policisti, forenzični oddelek policije, gorski reševalci in zdravstveno osebje. Reševalci so se spustili do globine 30 metrov, da bi otroka rešili, a mu ni bilo pomoči. Okoliščine tragične nesreče preiskujejo.