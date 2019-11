V Goriči vasi policisti ustavili Italijana, ki sta tihotapila 41 tujcev

Med 1. 11. 2019 in 3. 11. 2019, so policisti PU Ljubljana na območju Ljubljane, Kočevske reke, Željn, Želimelj, Kostela in Kočevja, izsledili in prijeli 24 tujcev (državljane Afganistana, Pakistana, Maroka, Bangladeša, Indije, Turčije, Alžirije), ki so nezakonito prestopili državno mejo.