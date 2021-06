V Goriških Brdih se je huje poškodovala avstrijska motoristka

V soboto popoldne so bili goriški policisti obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti v križišču za zaselek Brdice pri Neblem v občini Brda. V nesreči sta bili udeleženi avstrijska voznica motornega kolesa ter voznica osebnega avtomobila. Policisti so ugotovili, da je 58-letna avstrijska motoristka okoli 14.35 ure peljala iz smeri Dobrova proti kraju Neblo. Druga udeleženka, 29-letna voznica osebnega avtomobila, pa je vozila iz zaselka Brdice proti vasi Neblo. "V križišču je zavila na prednostno cesto, pri tem pa ni pustila mimo vseh vozil, ki so vozila po prometnem pasu, na katerega se je vključevala. Posledično se je v levi bok njenega avtomobila zaletela avstrijska motoristka, ki je po trčenju z motornim kolesom padla po vozišču in se predvidoma huje telesno poškodovala," so sporočili iz PU Nova Gorica.

V prometni nesreči pri kraju Spodnji Lokovec lažje poškodovan motorist

V jutranjih urah pa se je zgodila prometna nesreča v bližini kraja Spodnji Lokovec, v katero sta bila udeležena motorist in voznik osebnega vozila. Po ugotovitvah je 60-letni motorist vozil po lokalni cesti iz smeri Spodnjega Lokovca proti Srednjemu Lokovcu po klancu navzdol. Med vožnjo na relaciji na ravnem delu ceste ni vozil po desnem smernem vozišču glede na dovoljeno smer vožnje. Z motornim kolesom je zapeljal v levo prek sredine vozišča v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno po svojem smernem vozišču pripeljal voznik osebnega avtomobila. Voznik motornega kolesa je s prednjim levim delom motorja posledično trčil v prednji levi bočni del avtomobila. Po trčenju je motorista z motornim kolesom odbilo v desno izven vozišča na travnik, kjer se je z motornim kolesom prevrnil na levi bok. Motorist je bil v nezgodi lažje telesno poškodovan in je sam poiskal zdravniško pomoč v splošni bolnišnici v Šempetru pri Gorici. Zaradi odgovornosti za storitev prekrška je bil 60-letnemu povzročitelju izdan plačilni nalog.



V prometni nesreči na Bovškem udeležena motorist in voznik avtomobila

V soboto popoldne se je na območju Loga pod Mangartom zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena tujca, motorist in voznik osebnega avtomobila. Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nezgode ugotovili, da je 39-letni motorist, državljan Nemčije, vozil po regionalni cesti iz smeri Bovca proti Logu pod Mangartom. Med vožnjo je dohitel tuje osebno vozilo, ki ga je vozil 42-letni državljan Avstrije. "Ko je motorist prehiteval osebno vozilo in je bil vzporedno z omenjenim vozilom, je voznik avtomobila začel prehitevati avtomobil, ki je vozil pred njim. Pri tem je z levim

bočnim delom vozila trčil v desni bok motornega kolesa. Nemški motoristi je v trčenju izgubil ravnotežje in posledično z motornim kolesom padel na

desni bok," so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.

V prometni nezgodi je nemški motorist utrpel odrgnine. Na obeh udeleženih vozilih je nastala materialna škoda. Poleg policistov so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Bovec in reševalci NMP ZD Tolmin. Policisti PP Bovec so avstrijskemu vozniku izrekli globo zaradi kršitve Zakona o pravilih cestnega prometa. Prav tako so globo zaradi kršitve prometne zakonodaje izrekli tudi nemškemu motoristu.



Poziv policije k izvajanju preventivnih ukrepov

Policisti ob tem opozarjajo na upoštevanje cestno prometnih predpisov in pozivajo k izvajanju preventivnih ukrepov.